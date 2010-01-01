Новая школа открылась в Новосибирске Новая школа открылась в Новосибирске Большую часть средств на ее строительство дал федеральный бюджет – 300 миллионов рублей, вложились также область и город
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Второй митинг против роста тарифов: придем еще! Второй митинг против роста тарифов: придем еще! По оценке организаторов, вторая акция протеста против резкого роста тарифов ЖКХ собрала 1200-1500 горожан
Мэрия осталась должна Джулаю 125 миллионовМэрия осталась должна Джулаю 125 миллионовПопытки мэрии Новосибирска взыскать долги за аренду земли с застройщиков оборачиваются многомилионными потерями для городского бюджета
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