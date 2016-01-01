Итоги 2016 года: люди, события и явления Сибкрай.ru вспомнил минувшие 12 месяцев и составил свой список событий и явлений, которые сделали уходящий год таким, каким он был
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