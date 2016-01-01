Перевозчик оправдал высадившего школьницу кондуктора В мэрии нашли кондуктора автобуса, высадившую школьницу на мороз. Женщина уверяет, что дети вышли сами, и она их покинуть салон не просила
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Митинг против роста тарифов ЖКХ объявили согласованнымАкция протеста пройдет на площади Ленина 28 января. Предполагается, что ее участниками станут до тысячи горожан
Новосибирск, потерянный в серости снежных массГород лишился части дорог из-за скопившегося за несколько недель и до сих пор не убранного снега
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