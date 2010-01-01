Протестные надписи появились на объектах «Сибэко» Протестные надписи появились на объектах «Сибэко» На нескольких зданиях в Новосибирске на некоторое время была выведена световая надпись, анонсирующая митинг против резкого роста тарифов ЖКХ
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