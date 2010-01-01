Новая школа открылась в Новосибирске Большую часть средств на ее строительство дал федеральный бюджет – 300 миллионов рублей, вложились также область и город
- Дочери спасателя нужно два миллиона на лучевую терапию
- Женщина пропала в садовом обществе в Новосибирске
- Шимкив предложил Жукову усилить меры поддержки аграриев
- Задолжавший по кредитам мужчина спрятал дочь от бывшей жены
- Пропавшую девочку-подростка нашли в торговом центре
- Кирпичный завод заплатит миллион за вредные выбросы
- Школы открывают дополнительные места для первоклассников
- Мэрия доверит развитие транспорта экспертам и аналитикам
- Девочка-подросток пропала в Новосибирске
- Мужчине дали семь лет за попытку убить сына своего соседа
- Директор МУПа предстанет перед судом за присвоение
- Родители ночевали у школы ради записи детей в первый класс
Второй митинг против роста тарифов: придем еще! По оценке организаторов, вторая акция протеста против резкого роста тарифов ЖКХ собрала 1200-1500 горожан
Мэрия осталась должна Джулаю 125 миллионовПопытки мэрии Новосибирска взыскать долги за аренду земли с застройщиков оборачиваются многомилионными потерями для городского бюджета
Популярное
Социальная поддержка гражданНа вопросы пользователей портала отвечаетСергей Пыхтин министр социального развития Новосибирской области
«Где пройдет Восточный объезд»Депутат Горсовета рассказывает о планах строительства важной для Новосибирска и всего региона магистрали
Новости партнеров