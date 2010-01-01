Второй митинг против роста тарифов: придем еще! Второй митинг протеста против резкого роста тарифов ЖКХ прошел в Новосибирске. По оценке его организаторов на площадь Ленина пришли 1200-1500 горожан
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