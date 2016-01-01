Само не растает: мэрия отчиталась об уборке города от снега Глава администрации Новосибирска призвал помочь в борьбе с последствиями снегопадов и вспомнил крылатую фразу своего предшественника
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«Год встретили спокойно»: погибших при пожарах стало меньшеПервые праздничные дни прошли в Новосибирской области без серьезных происшествий, а число пожаров сократилось почти вдвое
Итоги 2016 года: люди, события и явленияСибкрай.ru вспомнил минувшие 12 месяцев и составил список событий и явлений, которые сделали уходящий год таким, каким он был
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