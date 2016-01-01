Само не растает: мэрия отчиталась об уборке города от снега Само не растает: мэрия отчиталась об уборке города от снега Глава администрации Новосибирска призвал помочь в борьбе с последствиями снегопадов и вспомнил крылатую фразу своего предшественника
Все новости >>Предложить новость >>
«Год встретили спокойно»: погибших при пожарах стало меньше«Год встретили спокойно»: погибших при пожарах стало меньшеПервые праздничные дни прошли в Новосибирской области без серьезных происшествий, а число пожаров сократилось почти вдвое
Итоги 2016 года: люди, события и явленияИтоги 2016 года: люди, события и явленияСибкрай.ru вспомнил минувшие 12 месяцев и составил список событий и явлений, которые сделали уходящий год таким, каким он был
Популярное
Подростки избили ровесника и отрезали ему волосы ножомПодростки избили ровесника и отрезали ему волосы ножом
Депутата Бондаренко заставили отвечать за «ИМИ»
Две группировки устроили разборки со стрельбой в Новосибирске
Сотни тысяч за тепло: как горожане переплачивают по счетам
Четыре итальянки замерзли в погоне за селфи в Новосибирске
«Это были два года кошмара»: суд закрыл дело Ганчара«Это были два года кошмара»: суд закрыл дело Ганчара
Горсовет засыпал губернатора вопросами о росте тарифов ЖКХГорсовет засыпал губернатора вопросами о росте тарифов ЖКХ
Дмитрия Петрова выпустили на свободу
Общественник подал в суд на Горсовет за рост тарифов ЖКХ
Консультации
Татьяна Ивлева Вакцинация детей и взрослыхНа вопросы пользователей портала отвечаетТатьяна Ивлева специалист по иммунопрофилактике управления здравоохранения мэрии Новосибирска
Мнения
«Дешевая водка для потерпевших крах»О трагедии в Иркутске, повальном алкоголизме в России и некоторых его предпосылках
«Шесть вопросов о тарифах ЖКХ»Константин Антонов о необоснованности 15-процентной индексации тарифов на услуги компании «Сибэко» и ошибках управления
Новости партнеров