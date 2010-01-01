Депутат Искитимского райсовета Владимир Шевцов погиб от удара ножа в сердце, его тело обнаружили в лесном массиве

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